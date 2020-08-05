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Датский тренер отказался стать наставником гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Датский тренер отказался стать наставником гандбольного клуба «Ростов-Дон»
ГК «Ростов-Дон» отказалась возглавить тренер из Дании Хелле Томсен. Об этом 7 августа сообщили в спортивном издании «Чемпионат» со ссылкой на портал sport.tv2.dk.

Недавно донская команда лишилась своего наставника Амброса Мартина, после чего сразу принялась искать нового специалиста. Выбор пал на 49-летнюю датчанку Хелле Томсен, которой сразу направили приглашение. Однако женщина отказалась, став тренером турецкого клуба «Кастамона».

Стоит отметить, что Томсен прославилась работой в сборной Швеции, когда в 2014 году они получили бронзовую медаль в чемпионате Европы. Наставница также участвовала в том же турнире в 2017 году, тренируя сборную Нидерландов, они взяли бронзу и серебро. Кроме того, женщина была тренером таких клубов, как датский «Мидтьюланд», румынский «Бухарест» и норвежский «Молде».

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