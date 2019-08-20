«Чайка» вышла в 1/16 финала Кубка России



«Чайка» начала свой путь в Кубке России с 1/32 финала. На этом этапе соперником был «Интер» из Черкесска (ПФЛ, зона Юг). Как и подобает клубу более высокого уровня, «Чайка» относительно легко прошла дальше.



Счёт был открыт уже на 6-й минуте матча. Успех гостям принесла контратака, после которой Илья Белоус обыграл защитника и послал мяч мимо голкипера прямо в дальний нижний угол ворот – 0:1. В середине первого тайма клуб из Ростовской области успех развил. Гол сообразили ветераны клуба. Владислав Дубовой гениальным пасом со своей половины поля вывел Александра Хохлачёва один на один, и тот не промахнулся – 0:2. На 40-й минуте интрига ожила. Иван Столбовой подкараулил ошибку вратаря «Чайки» и сократил отставание в счёте, однако почти сразу же Белоус забил свой второй мяч за вечер, направив игровой снаряд прямо между ног голкипера «Интера» - 1:3 после первого тайма.



В начале второй части матча «Чайка» забила ещё. И вновь отличился Илья Белоус. На сей раз он сделал это головой после навеса. Этот хет-трик стал историческим – никогда до этого ни один игрок «Чайки» профессионально не забивал три гола в официальном матче. На исходе игры коллективы ещё раз обменялись голами. Сначала хозяева поля забили после навеса со штрафного (Вадим Абидоков), а затем Александр Подбельцев расставил все точки над «i». Итог – крупная победа «Чайки», 5:2.



На следующей стадии Кубка песчанокопцы сыграют против клуба Премьер-Лиги. Это будет «Уфа», «Сочи», «Тамбов» либо «Крылья Советов» (Самара).



Ближайшая игра «Чайки» пройдёт 25 августа в селе Песчанокопском. В этот день дончане будут принимать «Текстильщик» (Иваново).