«Чайка» сыграла вничью с «Мордовией»

Песчанокопцы вполне могли увезти из Саранска и победу, но не использовали несколько отличных моментов – 0:0.





Обе команды начали сезон не так уж хорошо – и «Чайка», и «Мордовия» набрали по четыре очка и расположились чуть ниже середины турнирной таблицы ФНЛ. В случае победы была возможность подняться сразу на несколько строчек вверх. Но в итоге была зафиксирована ничья.



Первый момент возник на 11-й минуте. Александр Подбельцев едва не выскочил один на один, однако защитник саранцев в последний момент мяч выбил. Через пару минут Илья Белоус опасно бил в ближний угол – чуть-чуть мимо створа ворот хозяев. Ещё через несколько минут Никита Глушков бил сходу, но на сей раз хорошо сыграл вратарь «Мордовии» Олег Смирнов. Ближе к середине тайма команда хозяев стала отвечать. Данила Буранов бил издали – Дмитрий Арапов среагировал.



В начале второго тайма ещё один момент был у Подбельцева. После навеса нападающий селян направлял мяч в ворота – не вышло. А на 64-й минуте произошёл эпизод, который вызвал шквал споров. Вратарь хозяев Олег Смирнов перехватил передачу, завладел мячом. Далее он, лёжа на газоне, взялся за ногу и выронил мяч из рук. Очевидно, он ждал остановку игры, но её не последовало, а Александр Подбельцев без борьбы и нарушения правил завладел мячом и забил гол. Но, увы, арбитр взятие ворот не засчитал. Чуть позже после навеса Владислава Дубового опасно бил головой Илья Белоус – чуть-чуть мимо. За 15 минут до конца игры всё тот же Подбельцев не смог в ближнем бою на углу вратарской площади переиграть голкипера соперника. Через пару минут «Мордовия» забила, однако, к счастью для «Чайки», линейный арбитр зафиксировал офсайд. Итог – ничья.



Теперь у «Чайки», «Мордовии» и «Краснодара-2» - по 5 очков, и эти три клуба делят места с 11-е по 13-е. В следующем туре клуб из Ростовской области будет на «Ростов Арене» принимать «Нижний Новгород», занимающий 15-е место.