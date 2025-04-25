CAS обязал сбежавшего Норманна выплатить «Ростову» более 3 млн евро компенсации

Фото: ФК Ростов

Спортивный арбитраж (CAS) обязал Матиаса Норманна, экс-игрока "Ростова", и его нынешний клуб "Аль-Раед" выплатить российскому клубу компенсацию, превышающую 3 миллиона евро. Данное постановление связано с досрочным расторжением контракта, инициированным футболистом в одностороннем порядке.Согласно данным, опубликованным на веб-ресурсе CAS, суд не обнаружил веских оснований для прекращения действия соглашения между Норманном и "Ростовом". Помимо основной суммы компенсации, на нее будут начисляться проценты в размере пяти процентов годовых, начиная с августа 2023 года.Конфликтная ситуация разгорелась летом 2022 года, когда, находясь в аренде в московском "Динамо", игрок самостоятельно покинул территорию России, мотивируя свой поступок инцидентом с дроном, несмотря на наличие действующего контракта. "Ростов" подал жалобу в CAS на действия норвежского футболиста.Ранее, в ноябре 2023 года, орган ФИФА также признал Норманна виновным в несоблюдении условий контракта. Однако футболист обжаловал данное решение. В конечном итоге CAS подтвердил вину Норманна, но изменил размер компенсации в сторону увеличения. Итоговая сумма, подлежащая выплате "Ростову" совместно Норманном и "Аль-Раедом", составила 3 026 954,32 евро, не считая процентов.