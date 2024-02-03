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ФИФА обязала Норманна выплатить почти 3 млн евро ФК «Ростов» за расторжение контракта

ФИФА обязала Норманна выплатить почти 3 млн евро ФК «Ростов» за расторжение контракта
Футбольный трибунал ФИФА обязал полузащитника Матиаса Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 миллиона рублей. Экс-игрок «желто-синих» признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Если футболист снова откажется компенсировать донскому клубу срыв договора, его могут дисквалифицировать. Об этом сообщило норвежское издание Nettavisen.

Матиас Норманн заключил соглашение с «Ростовом» в 2019 году. В 2022-м полузащитник отказался выступать рядом с зоной проведения СВО. Представители клуба нашли компромисс с игроком и отправили его в аренду в столичный «Динамо».

В августе 2023 года Матиас покинул страну после того, как в районе «Москва-Сити» упал беспилотник. Полузащитник отправился в Саудовскую Аравию, где подписал соглашение с «Аль-Раед». В то же время он в одностороннем порядке расторг контракт с «Ростовом», который действовал до лета 2024 года.

ФК «Ростов» подал в ФИФА жалобу на игрока. Футбольная организация заняла сторону «желто-синих» после ее рассмотрения. Однако футболист не собирался выплачивать компенсацию и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Очевидно, изменить решение не удалось. Теперь ему грозит дисквалификация за отказ платить 2,9 миллиона евро (более 285 миллионов рублей).
Фото: ФК Ростов.
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