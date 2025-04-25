Донские парламентарии поддержали отчет главы о работе правительства Ростовской области за 2024 год

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Прошло 19-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва. Центральным вопросом в повестке стал отчет временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Он представил депутатам донского парламента доклад о результатах деятельности правительства региона за 2024 год.Особое внимание Юрий Слюсарь уделил развитию социальной сферы. Глава региона подчеркнул, что она является основным приоритетом в политике государства и правительства региона.- Одна из серьезных задач, которую поставил перед регионами президент России Владимир Путин, — это улучшение демографии, а именно – повышение рождаемости. На 1 января 2025 года численность населения Ростовской области превысила четыре миллиона человек. По этому показателю Донской край шестой среди субъектов России, — подчеркнул врио губернатора.В своем отчете глава региона подробнее рассказал о реализации комплекса мер для развития материально-технической базы для всех соцучреждений, в том числе здравоохранения, образования, культуры и других. Работу будут активно продолжать и в 2025 году. Для развития здравоохранения установят 14 модульных станций. В 89 медучреждениях обновят оборудование, отремонтируют 82 медобъекта, в том числе и поликлинику № 31.В 2025 году в 31 муниципалитете области запланирован капитальный ремонт в 49 школах и детских садах, а также строительство 31 объекта образования. Бюджет региона был и остается социально ориентированным. На социальную сферу идет порядка 70% его расходов. В 2024 году меры соцподдержки получили 1,4 миллиона жителей Дона. В их числе – более 200 тысяч семей с детьми.Юрий Слюсарь обратил внимание на ряд вопросов, требующих от властей отдельного внимания. Глава региона предложил обновить стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Участие принять в этом смогут жители донского региона.После выступления и ответов на вопросы председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал отчет главы от фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что все результаты, приведенные в докладе, достойны. При этом они были достигнуты в сложном историческом и политическом контексте.- В 2024 году донская экономика держала санкционный удар. Крупные и малые предприятия региона показали свою высокую адаптивность к рыночным вызовам, - подчеркнул Александр Ищенко. - Зафиксированные показатели в работе промышленности, розничной торговле, сфере услуг населения свидетельствуют о предпринимательских компетенциях руководства предприятий и говорят о хорошей работе трудовых коллективов. Во многом экономическая устойчивость связана с многочисленными мерами поддержки, которые установлены правительством и Законодательным Собранием Ростовской области. Это дает результат, в том числе и в критических ситуациях.Александр Ищенко отметил, что депутаты фракции «Единая Россия» рассматривают отчет правительства через призму того, насколько результаты работы коррелируются с выполнением народной программы партии.- Депутаты «Единой России» очень плотно взаимодействуют с правительством при формировании расходных статей областного бюджета – сколько школ, детских садов, больниц, поликлиник, домов культуры должно быть отремонтировано, построено, сколько машин скорой помощи должно быть приобретено. Мы все это обсуждаем вместе, - подчеркнул спикер донского парламента. - В отчете правительства приводятся эти исполненные цифры. Обновление социальной сферы, безусловно, идет на Дону. Но вместе с этим еще острее встают вопросы кадровой обеспеченности, транспортной доступности, модернизации коммунального хозяйства.Александр Ищенко подчеркнул, что эти проблемы остаются во главе угла, и в настоящее время нужны свежие нестандартные решения, чтобы более эффективно и оперативно решать важные для жителей Ростовской области проблемы.Особое внимание спикер донского парламента обратил на предложенную Юрием Слюсарем актуализацию стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.- Это очень важный этап работы областных властей, поскольку при обсуждении тех изменений, которые нужны в стратегии, будут определяться приоритетные, стратегические, среднесрочные задачи и цели, которые будут решать областные органы власти. Но самое важное, что каждый житель области сможет высказать свою точку зрения, дать свое предложение в эту новую стратегию развития Ростовской области, - сказал Александр Ищенко.Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали выводы, содержащиеся в отчете.Своим мнением о докладе главы региона поделились руководители других фракций, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области.Руководитель фракции КПРФ Алексей Мисан отметил, что отчет содержит огромное количество положительных моментов. Также Юрий Слюсарь ответил на острые вопросы, которые давно наболели. Они касались льготного проезда для студентов, статуса «детей войны», количества родильных домов, а также утилизации опасных отходов в регионе, в частности, на полигоне в Семикаракорском районе.- Ответы, на те вопросы, которые мы задали, нас удовлетворили. При голосовании члены фракции воздержались от поддержки отчета, но и не голосовали против него, - рассказал Алексей Мисан.Руководитель фракции ЛДПР Денис Фраш заявил, что глава региона продемонстрировал глубокую погруженность в вопросы социально-экономического развития Ростовской области.При этом Денис Фраш выразил обеспокоенность ситуацией с нехваткой бюджета в донских муниципалитетах. По его словам, это провоцируют ряд проблем, из-за чего органы местного самоуправления вынуждены обращаться за помощью на региональный уровень.- Погруженность в вопросы и те ответы, которые дал глава региона нашей фракции, повлияли на то, что мы проголосовали единогласно и поддержали работу правительства и временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, - отметил Денис Фраш.Депутаты донского парламента поддержали действия регионального правительства по выполнению комплекса мер, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Ростовской области.