Сергей Кириленко занял пост замминистра региональной политики Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Сергей Кириленко назначен на должность заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь.Кириленко родом из села Николаевка Херсонской области. В 2002 году он завершил обучение в Южно-Российском гуманитарном институте по специальности «Реклама». В 2023 году прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Мастер государственного управления». Также имеет опыт работы в сфере средств массовой информации, занимал руководящие должности.До нового назначения Кириленко работал первым заместителем министра массовых коммуникаций Белгородской области.Напомним, ранее должность министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области покинул Дмитрий Шарков. Он ушёл по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. И.о. министра региональной политики и массовых коммуникаций стал Владимир Островский.