CAS отклонил апелляцию экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна

Фото: ФК Ростов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт, согласно которому бывший игрок "Ростова" Матиас Норманн признан виновным в несоблюдении условий контракта. Об этом проинформировала администрация ростовского клуба в официальных аккаунтах социальных сетей.Норманн стал игроком "Ростова" в 2019 году, перейдя из английского "Брайтона", и играл в Российской Премьер-Лиге до 2022 года.Противоречия возникли летом 2022 года, когда футболист находился в аренде в московском "Динамо". После инцидента с дроном в Москве игрок принял решение незамедлительно покинуть Россию, сообщив "Ростову" и "Динамо" о прекращении контракта."Ростов" сообщил, что CAS отклонил жалобы, поданные Норманном и его текущим клубом из Саудовской Аравии, "Аль-Раедом". В связи с этим решение ФИФА о выплате компенсации остается неизменным.Суд обязал футболиста компенсировать ущерб, нанесенный его бывшей команде, в размере 2,9 миллиона евро за досрочное прекращение действия трудового договора.