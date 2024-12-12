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Защитник «Ростова» Андрей Лангович пропустит первый матч РПЛ в 2025 году

Защитник «Ростова» Андрей Лангович пропустит первый матч РПЛ в 2025 году
Футболист «Ростова» Андрей Лангович получил дисквалификацию на первый матч 2025 года. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале Российской Премьер-лиги.

В предыдущих матчах 21-летний футболист получил перебор желтых карточек — 4 штуки. Согласно правилам футбола, игрок не сможет принять участие в следующей игре, которая у «Ростова» уже в второй части РПЛ 2 марта.

Напомним, что Андрей Лангович показал отличные результаты в 18-м туре Российской премьер Лиги, заняв третье место в рейтинге лучших игроков. Он забил гол и совершил 16 успешных перехватов.
Фото: ФК Ростов
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