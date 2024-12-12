Защитник «Ростова» Андрей Лангович пропустит первый матч РПЛ в 2025 году

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Андрей Лангович получил дисквалификацию на первый матч 2025 года. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале Российской Премьер-лиги.В предыдущих матчах 21-летний футболист получил перебор желтых карточек — 4 штуки. Согласно правилам футбола, игрок не сможет принять участие в следующей игре, которая у «Ростова» уже в второй части РПЛ 2 марта.Напомним, что Андрей Лангович показал отличные результаты в 18-м туре Российской премьер Лиги, заняв третье место в рейтинге лучших игроков. Он забил гол и совершил 16 успешных перехватов.