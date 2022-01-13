«БАРС-РГЭУ» переиграл тобольский «Нефтехимик»

Фото: Барс-РГЭУ.

Первая игра нового года сложилась непросто – победитель не был ясен до самого конца матча.Первая часть встречи была абсолютно равной – 24:24. Во втором отрезке поединка подопечные Михаила Старовойтова были чуть напористей, но отрыв минимален – 45:44 на экваторе встречи. Третья десятиминутка принесла ростовской команде ещё «плюс 4», а в финальной четверти «жёлто-синие» всё-таки отстояли небольшое преимущество. Итог – победа, 91:86.По индивидуальной статистике, у «БАРС-РГЭУ» самыми бойкими стали Александр Голяхов (25 очков), Илья Луппо (18) и Евгений Маринин (17). У тобольчан 19 баллов у Егора Чернышёва.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Челбаскет» (Челябинск) обыграл дома «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 88:73, «Русичи» (Курск) разгромили на выезде «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 127:68, а «Динамо» (Ставрополь) взяло верх над «Металлургом» (Магнитогорск) - 84:80.Пока в таблице чемпионата страны среди команд Суперлиги-2 «БАРС-РГЭУ» на 5-м месте из 11. 11 побед и 10 поражений (процент побед – 52).16 января соперники сыграют ещё раз.