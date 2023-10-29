«БАРС-РГЭУ» обыграл «Купол-Родники» со счетом 86:74

Фото: Скрин с видео.

«Жёлто-синие» одержали третью победу кряду. В этот раз был повержен соперник из Ижевска.Хотя в первых двух четвертях команда из столицы Удмуртии был чуть лучше. К большому перерыву «БАРС-РГЭУ» «горел» – 41:45. Третья часть встречи стала переломной, в ней дончане вышли вперёд – 69:63. В концовке всё-таки победа осталась за «барсами». Итог – 86:74 в пользу ростовского клуба.По индивидуальной статистике, в составе ростовчан самыми полезными стали Максим Ткаченко (22 балла), Дмитрий Флис (21) и Алексей Нестеров (11). У «Купола-Родники» по 10 очков набили Егор Сорокин и Антон Бревнов.В остальных встречах дня в Суперлиге «Зенит-2» (Санкт-Петербург) был сильнее «Университета-Югры» (Сургут) – 85:80, «Тамбов» победил «Челбаскет» (Челябинск) – 78:70, «МБА-МАИ» (Москва) переиграл «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 86:74, «Химки» одолели ЦСКА-2 (Москва) – 91:76, а «Темп-СУМЗ» (Ревда) разгромил «Русичей» (Курск) – 91:67.Свой очередной поединок «БАРС-РГЭУ» проведёт 4 ноября в гостях против «Барнаула». В таблице Суперлиги ростовчане делят вторую строчку из 16 с «Химками».