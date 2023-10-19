«БАРС-РГЭУ» победил «Химки» – 73:65

Фото: «БАРС-РГЭУ»

Игра против «Химок» начиналась трудно. В первые минуты хозяева совсем натужно набирали очки и много ошибались при бросках. Лишь к концу четверти удалось выдать неплохой отрезок и сравнять счёт – 16:16. Во второй части поединка «Химки» был чуть точнее. После двадцати минут игры гости был и впереди – 35:37. Переломной стала третья четверть. В ней «БАРС-РГЭУ» вырвался вперёд. В четвёртом отрезке встречи хозяева добыли победу и удержали её в валидольной концовке – 73:65.По индивидуальной статистике, лучшими у ростовчан стали Максим Григорьев (21 балл), Дмитрий Флис (13) и Максим Ткаченко (10). У гостей Евгений Фидий набил 21.В остальных встречах вечера в Суперлиге «Алтай» (Барнаул) обыграл «Тамбов» – 77:61, «Новосибирск» разгромил «Русичей» (Курск) – 97:52, «Динамо» (Владивосток) было сильнее «МБА-МАИ» (Москва) – 92:74, «Купол-Родники» (Ижевск) переиграл «Иркут» (Иркутск) – 94:79, а «Университет-Югра» (Сургут) превзошёл «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 84:60.Свой следующий матч «БАРС-РГЭУ» проведёт дома 25 октября, соперником будет «МБА-МАИ».