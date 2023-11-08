«БАРС-РГЭУ» уступил в гостях «Новосибирску» со счетом 77:84

Фото: БАРС-РГЭУ.

В матче чемпионата страны среди команд Суперлиги «жёлто-синие» проиграли в Новосибирске.Хотя начало сложилось в пользу ростовчан – 16:26. Во второй части матча сибиряки сократили отрыв до четырёх баллов – 42:46. Погоня продолжилась в третьем отрезке поединка. Перед последней десятиминуткой гости пока ещё вели – 64:63. Но концовка осталась за «Новосибирском». Ростовская команда провалила последний отрезок вечера, а вместе с ним проиграли и весь матч – 77:84.По индивидуальной статистике, у гостей самыми полезными стали Дмитрий Флис (20 очков) и Максим Ткаченко (20). Денис Викентьев набрал 11. У хозяев Азат Тукмаков набрал 23 балла.В остальных встречах дня в Суперлиге «Барнаул» разгромил «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 75:49, «Иркут» (Иркутск) был сильнее «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 79:73, «Динамо» (Владивосток) победило «Челбаскет» (Челябинск) – 76:74, «Химки» одолели «Купол-Родники» (Ижевск) – 77:58, «Зенит-2» (Санкт-Петербург) превзошёл «Русичей» (Курск) – 78:68, а «МБА-МАИ» (Москва) не оставил шансов «Университету-Югре» (Сургут) – 85:54.13 ноября «БАРС-РГЭУ» дома играет с «Челбаскетом». В таблице Суперлиги «барсы» пока на 8-й строчке из 16.