Зрители впервые увидели ростовскую звезду «Дома-2» без фотошопа



Зрителям впервые удалось увидеть без фотошопа звезду «Дома-2» из Ростова. Марина Мексика пришла на интервью к редактору одноимённого журнала Антону Беккужеву.



На записи пользователи впервые увидели Мексику без фоторедактора и различных эффектов, которыми она любит пользоваться, снимая «сторис» для социальных сетей. Подписчики отметили, что после многочисленных операций она не стала красивее. Марина увеличивала грудь, скулы, «надувала» губы и четыре раза меняла форму носа. По её словам, на ринопластику она потратила порядка двух миллионов рублей.



- Стоит ли тратить столько денег на себя? Если такие средства у тебя есть — то стоит, - уверена девушка. - Те, у кого нет денег, пишут в комментариях: «Зачем ты это сделала?». Каждый, кто пишет такое, несчастлив. Он был бы рад сделать операцию или хотя бы сходить на консультацию.



Подписчики не одобрили такого заявления Мексики. Фолловеры пишут, что она на самом деле обладает большим количеством комплексов и из-за этого постоянно меняет себя, надеясь стать красивее. На фото и видео она часто использует эффекты и «маски».



Также Марина призналась, что сейчас не гуляет там, где присутствует много людей. Она говорит, что чувствует на себе взгляды и слышит шёпот. Однако сама она часто выкладывает в Сеть фото с шумных вечеринок, на которых отдыхает вместе с друзьями.

