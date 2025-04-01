Зооволонтер из Ростовской области забрала собаку из зоны СВО с оторванной лапой и мёртвыми щенками в животе

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В Ростовской области доброволец из организации по защите животных спасла из зоны проведения специальной военной операции собаку, получившую тяжёлые увечья. Ольга Мосиюк, глава центра защиты животных «Святобор», поделилась подробностями этого печального случая.Шарпей был найден вблизи района боевых действий. 31 марта истощённое животное привезли в Шахты, где ветеринарные специалисты немедленно приступили к лечению.Ольга рассказала, что у собаки была почти полностью оторвана задняя лапа, выявлен открытый перелом, и в матке находились погибшие щенки.Даже квалифицированные ветеринары были поражены состоянием собаки. Среди установленных диагнозов: открытый перелом голени, закрытый перелом бедренной кости, трещина тазовой кости, перелом челюсти, а также мёртвые щенки в матке, состояние осложнено воспалением и начинающимся некрозом тканей.К сожалению, собака скончалась в ветеринарной клинике из-за разрыва крупной внутренней аорты.