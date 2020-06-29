В Ростове неизвестные застрелили кота из пневматического пистолета

В частном секторе Ростова на улице 1-й Луговой живодёры убили британского кота. Дмитрий, хозяин домашнего животного, предполагает, что в его любимца стреляли из пневматического пистолета.- Выхожу из дома и вижу, что в нескольких метрах в траве лежит мой кот Кокос. Я подошёл к нему и увидел, что он мёртв, - рассказал мужчина.Занеся питомца домой, ростовчанин осмотрел его и нашёл ранения. Дмитрий насчитал три отверстия от пуль на теле своего кота: на животе и боку. Неизвестно, кому помешало тихое несчастное животное. По словам мужчины, Кокос не был шкодливым и надоедливым.Хозяин питомца не стал обращаться в полицию и разбираться в вопиющем случае человеческой жестокости. Пройти в частный сектор и убить домашнее животное мог любой. По мнению Дмитрия, убийцу кота точно никто не будет искать, если в регионе и с поимкой преступников всё плохо. Хозяин похоронил Кокоса без привлечения внимания органов.