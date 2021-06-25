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Знойную погоду и дождь прогнозируют в Ростове-на-Дону

Знойную погоду и дождь прогнозируют в Ростове-на-Дону
В Ростове прогнозируют жаркую дождливую погоду. Об этом рассказали донские синоптики.

В понедельник, 28 июня, столбики термометров покажут +31 градус, а к вечеру опустятся до +20. Сила ветра составит 3-5 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет и в следующие два дня.

В четверг утром пройдет небольшой дождь, но к вечеру небо прояснится. В этот день температура воздуха будет +28 градусов днем и +19 - ночью.

К концу рабочей недели, 2 июля, ветер сменит направление на юго-западное и полностью стихнет. За всю неделю этот день окажется самым жарким. Днем воздух прогреется до +33 градусов, а ночью снизится до +21.

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