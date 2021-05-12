Теплые солнечные выходные прогнозируют в Ростове-на-Дону

В Ростове на выходных прогнозируют теплую солнечную погоду. О прогнозе с 15 по 16 мая сообщили донские синоптики.В пятницу вечером пройдет последний на этой неделе небольшой дождь. Однако в городе будет по-прежнему тепло. Столбик термометра днем 15 мая покажет +30 градусов, а к вечеру опустится до +16. Западный ветер к вечеру сменит направление на северный и стихнет до 2 метров в секунду.На следующий день, 16 мая, в донской столице воздух прогреется до +28 градусов. Ночью похолодает до +15. Северо-восточный ветер незначительно усилится. Его сила порывов составит всего 5 метров в секунду.