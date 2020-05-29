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Знак Ворошиловского района восстановили в Ростове

Знак Ворошиловского района восстановили в Ростове
В Ростове-на-Дону наконец привели в порядок знак Ворошиловского района. Фотографиями отреставрированного постамента жители донской столицы поделились в соцсетях.

Напомним, неизвестные 9 марта текущего года разрушили несколько центральных букв в слове «Ворошиловский» на районном знаке. Слово стало читаться как «Вооровский» и приобрело комичный оттенок. Через два дня после происшествия с постамента убрали все буквы, а в администрации Ворошиловского района извинились за произошедшее и пообещали восстановить знак в ближайшее время.

Обещание выполнено спустя почти три месяца. К названию района на знаке решили добавить год его основания. Рядом оформили клумбу и высадили небольшие кусты.

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