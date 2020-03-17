Живым нашли пропавшего в Шахтах предпринимателя, на которого было совершено покушение на трассе



Предприниматель, который пропал без вести после вооруженного нападения с целью ограбления, найден живым. Об этом 18 марта сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».



Как ранее сообщалось, 14 октября на Андрея Студеникина из Шахт напали - его ранили в горло и отобрали деньги (прим. - мужчина с крупной суммой ехал из Ростова в Шахты). После лечения в больнице бизнесмен снова вышел на работу, но в первый же рабочий день бесследно пропал.



После того, как жена Андрея не смогла до него дозвониться, она пошла в полицию. К поискам подключились и местные добровольцы.



В настоящее время Андрей Студеникин найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В обстоятельствах исчезновения мужчины разбираются полицейские.