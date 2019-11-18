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На Дону пропал бизнесмен, на которого было совершенно нападение на трассе

На Дону пропал бизнесмен, на которого было совершенно нападение на трассе
В Ростовской области пропал предприниматель, на которого было совершено покушение на трассе.

После нападения шахтинский бизнесмен Андрей Студеникин около месяца находился в больнице. Он был госпитализирован с ножевым ранением шеи. По словам супруги Елены, 14 ноября мужчину выписали из больницы. В тот же день он вернулся на работу в офис на улице Победы Революции в Шахтах. После того как предприниматель ушёл с работы, связь с ним пропала. Он перестал отвечать на звонки. Обеспокоенная жена обратилась в полицию.

В день пропажи Андрей Студеникин был одет в чёрную куртку, джинсы такого же цвета, кепку с козырьком. С собой у бизнесмена была сумка.

Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится бизнесмен или видели его, просят позвонить в Службу 112.

Напомним, на Андрея Студеникина было совершено нападение ночью 14 октября, когда он ехал по трассе из Ростова. Грабители похитили у него крупную сумму денег и едва не убили. По дороге мужчина подобрал попутчицу. Девушка попросила высадить её рядом с посёлком Реконструктор, там незнакомку должен был встречать парень. Когда машина остановилась, неизвестный подошёл к окну и полоснул водителя по шее.

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