Жительница Санкт-Петербурга приютила бездомного пса из Ростовской области

Фото: Вера Мозолевская.

Девушка из Санкт-Петербурга приютила бездомную собаку из Ростовской области. Еще весной пес по имени Гриша попал под колеса машины. Неравнодушные люди нашли его на обочине и отвезли в местный приют.Оказалось, что у собаки сломана лапа, и для оказания помощи потребовалась операция с установкой специальной скобы. Во время лечения врачи выявили еще одну проблему — ухудшение зрения. Грише диагностировали катаракту и глаукому, после чего началось длительное и дорогостоящее лечение.Юлия Адамова, владелица приюта, активно делилась информацией о Грише в социальных сетях, и неравнодушные люди начали помогать финансово. Некоторые даже хотели забрать пса к себе. Благодаря их поддержке Гришу удалось вылечить. Как только он окреп, Юлия разместила объявление о поисках нового хозяина.- История Гриши особенная. Изначально его должна была приютить женщина из Москвы. Но судьба распорядилась иначе, и Гриша остался у нас в приюте, - рассказала Юлия. - Летом ко мне обратилась Вера из Санкт-Петербурга. Она рассказала, что история Гриши ее очень тронула, и что ей хочется забрать его к себе.Вера сильно переживала, так как однажды она уже пережила неприятный опыт. В Санкт-Петербурге в одном из приютов ей уже приглянулся пес. Девушка собиралась забрать его к себе. Но в последний момент питомца забрал кто-то другой.- С первой минуты нашей встречи с Гришей у меня не осталось сомнений — он ждал именно меня. Мы нашли друг друга, - признается Вера.Гришу доставили из Ростовской области в Санкт-Петербург на зоотакси. В момент встречи с собакой Вера не смогла сдержать слез радости. Девушка до сих пор поддерживает связь с приютом. В своих социальных сетях она часто делится фотографиями и видео о жизни Гриши в новом доме.