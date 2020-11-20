Жительница Черкесска приехала на заработки в Ростовскую область и пропала без вести

Пропавшую жительницу Карачаево-Черкесской Республики ищут в Батайске. Екатерина Евланова не выходит на связь больше месяца.В октябре женщина сказала знакомым, что уезжает на заработки - трудиться на полях в районе Батайска. Больше месяца Екатерина не выходила на связь, и знакомые 40-летней пропавшей забили тревогу. Жительницу Карачаево-Черкесской Республики объявили в розыск. Найти Екатерину помогают специалисты поисковых отрядов Ростовской области.У Екатерины длинные волосы, худощавое телосложение. Рост женщины составляет 165 сантиметров.Если вы обладаете информацией о местонахождении Екатерины Евлановой, позвоните по телефонам: 8-951-500-96-13, 8-928-825-43-53 или 112.