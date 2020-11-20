Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жительница Черкесска приехала на заработки в Ростовскую область и пропала без вести

Жительница Черкесска приехала на заработки в Ростовскую область и пропала без вести
Пропавшую жительницу Карачаево-Черкесской Республики ищут в Батайске. Екатерина Евланова не выходит на связь больше месяца.

В октябре женщина сказала знакомым, что уезжает на заработки - трудиться на полях в районе Батайска. Больше месяца Екатерина не выходила на связь, и знакомые 40-летней пропавшей забили тревогу. Жительницу Карачаево-Черкесской Республики объявили в розыск. Найти Екатерину помогают специалисты поисковых отрядов Ростовской области.

У Екатерины длинные волосы, худощавое телосложение. Рост женщины составляет 165 сантиметров.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Екатерины Евлановой, позвоните по телефонам: 8-951-500-96-13, 8-928-825-43-53 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.