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В соседнем с Ростовской областью регионе ввели карантин из-за коронавируса

В соседнем с Ростовской областью регионе ввели карантин из-за коронавируса
В Краснодарском крае, который граничит с Ростовской областью, ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения, согласно распоряжению губернатора, будут действовать до 5 апреля.

В документе указано, что местным жителям запрещается выходить из дома. Исключением являются обращение за неотложной медицинской помощью, следование по месту работы (если предприятие не приостановило деятельность на время карантина), поход в ближайший магазин или аптеку, уход за родственниками, которые не могут сами о себе заботиться и выгул животных. Помимо этого, в Краснодарском крае запрещено транзитное движение транспорта и поездки на личном транспорте за исключением случаев, указанных выше.

Ограничения не распространяются на работников государственных органов и органов местного самоуправления и иных лиц, у которых есть специальные пропуска.

В Ростовской области пока действует только режим самоизоляции. Не исключено, что и в донском регионе в случае ухудшения эпидемиологической обстановки введут карантин. Дончан обязали не покидать дома без крайней необходимости.

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