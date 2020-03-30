В соседнем с Ростовской областью регионе ввели карантин из-за коронавируса



В Краснодарском крае, который граничит с Ростовской областью, ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения, согласно распоряжению губернатора, будут действовать до 5 апреля.



В документе указано, что местным жителям запрещается выходить из дома. Исключением являются обращение за неотложной медицинской помощью, следование по месту работы (если предприятие не приостановило деятельность на время карантина), поход в ближайший магазин или аптеку, уход за родственниками, которые не могут сами о себе заботиться и выгул животных. Помимо этого, в Краснодарском крае запрещено транзитное движение транспорта и поездки на личном транспорте за исключением случаев, указанных выше.



Ограничения не распространяются на работников государственных органов и органов местного самоуправления и иных лиц, у которых есть специальные пропуска.



В Ростовской области пока действует только режим самоизоляции. Не исключено, что и в донском регионе в случае ухудшения эпидемиологической обстановки введут карантин. Дончан обязали не покидать дома без крайней необходимости.