Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии
Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
После полуночи 22 января заполнение системы водоснабжения было завершено. Необходимую коммуникацию восстановили в 13 поселках города: Н. Соколовка, С. Соколовка, 1-е и 2-е отделения 6-го Совхоза, Городская, Стройбюро, Западная, Радио, п. Несветаевский, Центр, Горького, Бугултай, Самбек, п. Красный.
Напомним, что крупная коммунальная авария произошла утром 21 января. В результате в Новошахтинске была остановлена работа на трех насосных станциях. Без воды остались сотни жителей Новошахтинска и других ближайших поселков.