Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.После полуночи 22 января заполнение системы водоснабжения было завершено. Необходимую коммуникацию восстановили в 13 поселках города: Н. Соколовка, С. Соколовка, 1-е и 2-е отделения 6-го Совхоза, Городская, Стройбюро, Западная, Радио, п. Несветаевский, Центр, Горького, Бугултай, Самбек, п. Красный.Напомним, что крупная коммунальная авария произошла утром 21 января. В результате в Новошахтинске была остановлена работа на трех насосных станциях. Без воды остались сотни жителей Новошахтинска и других ближайших поселков.