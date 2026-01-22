Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии

Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии
Жителям Новошахтинска восстановили подачу воды после аварии. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

После полуночи 22 января заполнение системы водоснабжения было завершено. Необходимую коммуникацию восстановили в 13 поселках города: Н. Соколовка, С. Соколовка, 1-е и 2-е отделения 6-го Совхоза, Городская, Стройбюро, Западная, Радио, п. Несветаевский, Центр, Горького, Бугултай, Самбек, п. Красный.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла утром 21 января. В результате в Новошахтинске была остановлена работа на трех насосных станциях. Без воды остались сотни жителей Новошахтинска и других ближайших поселков. 
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.