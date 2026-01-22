Ростовчане будут праздновать Масленицу с 16 по 22 февраля

Фото: Rostov.ru

В 2026 году жители Ростова смогут праздновать Масленичную неделю с 16 по 22 февраля. Следом за ней наступит государственный праздник, День защитника Отечества.Все даты переходящих церковных праздников зависят от того, когда празднуется Пасха. Дата Пасхи, в свою очередь, привязана к весеннему равноденствию (день в году, когда продолжительность дня и ночи почти совпадает). Пасху назначают на первое воскресенье после полнолуния, наступившего после равноденствия. В этом году — 12 апреля. Соответственно, Великий пост будет с 23 февраля по 11 апреля, прямо перед ним пройдет Масленица.21 мая верующие также отметят Вознесение Господне, а 31 мая — Троицу.