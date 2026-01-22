Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане будут праздновать Масленицу с 16 по 22 февраля

Ростовчане будут праздновать Масленицу с 16 по 22 февраля


В 2026 году жители Ростова смогут праздновать Масленичную неделю с 16 по 22 февраля. Следом за ней наступит государственный праздник, День защитника Отечества.

Все даты переходящих церковных праздников зависят от того, когда празднуется Пасха. Дата Пасхи, в свою очередь, привязана к весеннему равноденствию (день в году, когда продолжительность дня и ночи почти совпадает). Пасху назначают на первое воскресенье после полнолуния, наступившего после равноденствия. В этом году — 12 апреля. Соответственно, Великий пост будет с 23 февраля по 11 апреля, прямо перед ним пройдет Масленица.

21 мая верующие также отметят Вознесение Господне, а 31 мая — Троицу.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.