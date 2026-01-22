Новости
В Ростове-на-Дону продлили ограничения движения по улице Красноармейской до 13 февраля

В Ростове-на-Дону вновь продлены ограничения движения транспорта по улице Красноармейской. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, проезд будет затруднен в районе строения № 1Б с 2 по 13 февраля.

Причиной продления ограничений стал перенос сроков ремонтных работ на канализационной сети. Изначально планировалось завершить работы к 23 января, однако теперь сроки сдвинулись.

Автомобилистам рекомендуется учитывать данные ограничения при планировании маршрутов по городу и выбирать альтернативные пути объезда.

Отметим, что с начала января в донской столице действует ряд других ограничений на движение транспорта.
Фото: Дондей
