В Ростове-на-Дону продлили ограничения движения по улице Красноармейской до 13 февраля
В Ростове-на-Дону вновь продлены ограничения движения транспорта по улице Красноармейской. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, проезд будет затруднен в районе строения № 1Б с 2 по 13 февраля.
Причиной продления ограничений стал перенос сроков ремонтных работ на канализационной сети. Изначально планировалось завершить работы к 23 января, однако теперь сроки сдвинулись.
Автомобилистам рекомендуется учитывать данные ограничения при планировании маршрутов по городу и выбирать альтернативные пути объезда.
Отметим, что с начала января в донской столице действует ряд других ограничений на движение транспорта.