В Ростовской области зафиксировали рекордное маловодие реки Дон в 2025 году

Фото: Дондей

В Ростовской области в 2025 году зафиксировано рекордное маловодие реки Дон. Эксперты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) констатируют, что подобные экстремальные показатели отмечались лишь дважды в истории наблюдений – в 1972 и 2020 годах.По данным гидрометеорологов, годовой сток реки в створе станицы Раздорской составил всего около десяти кубических километров – значительно ниже среднего многолетнего значения. Основной причиной кризиса стало крайне скудное половодье: весенний приток воды в Цимлянское водохранилище с 7 марта по 17 мая составил немногим более 3 кубических километров, что равно лишь 31% от нормы. Максимальный уровень водохранилища также не достиг нормального подпорного уровня (НПУ) в 36 метров, остановившись на отметке 34,08 метра.Маловодие Дона оказало негативное влияние на сельское хозяйство, рыболовство и судоходство. Летом 2025 года последствия стали особенно очевидны: из-за обмеления водоема под Батайском произошла массовая гибель рыбы. Местные жители обнаруживали десятки мертвых рыб на засушливом берегу реки Казачка. По словам очевидцев, некогда богатое рыбой место превратилось в безжизненную пустыню. Вероятной причиной массовой гибели стало резкое обмеление реки, вызванное сильной жарой.Однако, в начале 2026 года появилась надежда на улучшение ситуации. По данным метеорологов, в верховьях Дона накоплен значительный снежный запас, а река в районе Ростова скована устойчивым ледоставом.-В начале 2026 г. в верховье и средней части бассейна р. Дон фиксируется значительное снегонакопление. С 19 января в районе г. Ростова-на-Дону отмечается полный ледостав. Это вселяет надежды на ожидание формирования стока р. Дон на уровне, как минимум, близком к 50%-обеспеченности, - отмечают специалисты АзНИИРХ.