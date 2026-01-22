В медучреждениях Ростова сократили сроки приема пациентов

Фото: нейросеть

Медицинские учреждения региона переходят на ускоренную запись и приём пациентов в соответствии с новыми федеральными нормами.Правительство РФ установило единые сроки ожидания приёма у врачей, которые поэтапно внедрят по всей стране с 2026 по 2028 год. Теперь к терапевту или педиатру пациент должен попасть не позднее суток после обращения — через регистратуру, «Госуслуги» или сервис «Моё здоровье». Это касается всех случаев, в том числе острых состояний.К профильным специалистам (неврологу, эндокринологу и другим) организуют визит максимум за 14 рабочих дней. Для редких специалистов срок могут продлить, но только с согласования. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиолог обязан проконсультировать в течение 3 рабочих дней, а лабораторные анализы проведут за 7 дней.Раньше на такие консультации и исследования отводили до 14 дней, а плановую госпитализацию — тоже 14. Теперь её сократят до 7 рабочих дней.Поликлиникам придётся перестроить графики приёма и оптимизировать запись, чтобы избежать недельных очередей. Ростовчане рассчитывают, что изменения избавят от многочасового ожидания в коридорах и поисков врачей на месте.При нарушениях жалуйтесь главному врачу, страховой по ОМС или в территориальный Росздравнадзор