Фото: Дондей

В Ростове горожан удивил спортсмен, вышедший на пробежку в -6 в шортах и майке. Кадрами поделилась редакция DonDay.22 января на улице Пушкинской был замечен мужчина на пробежке, который, мягко говоря, легко оделся для морозной погоды. На нем были только шорты и футболка.Как выяснилось, этим смелым спортсменом оказался президент Федерации зимнего плавания Тимур Конищев. Он известен в Ростове своей способностью не бояться холода и заниматься бегом и плаванием даже при минусовых температурах.