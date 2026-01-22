Новости
В Ростове горожан удивил спортсмен, вышедший на пробежку в -6 в шортах и майке

В Ростове горожан удивил спортсмен, вышедший на пробежку в -6 в шортах и майке. Кадрами поделилась редакция DonDay.

22 января на улице Пушкинской был замечен мужчина на пробежке, который, мягко говоря, легко оделся для морозной погоды. На нем были только шорты и футболка.

Как выяснилось, этим смелым спортсменом оказался президент Федерации зимнего плавания Тимур Конищев. Он известен в Ростове своей способностью не бояться холода и заниматься бегом и плаванием даже при минусовых температурах.
Фото: Дондей
