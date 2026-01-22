В Ростовской области на мониторинг качества воздуха выделят свыше 11 миллионов рублей

Фото: DonDay

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области объявило поиск подрядчика для мониторинга состояния воздуха в регионе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Стоимость контракта составляет 11 478 500 рублей. Работы планируется проводить с 1 марта 2025 года по 31 декабря 2026 года.Подрядчик, который победит в тендере, будет отслеживать уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными примесями в регионе. В его обязанности также входит анализ и обобщение полученных данных, а также предоставление ежемесячных аналитических справок о метеорологических условиях, способствующих загрязнению воздуха в Ростовской области.Определение победителя тендера запланировано на 6 февраля.Проблема загрязнения воздуха в Ростовской области, особенно в крупных городах, остаётся актуальной. Многие жители жалуются на отсутствие деревьев, которые могли бы помогать фильтровать воздух в регионе.Также, по данным климатического центра Росгидромета, в 2025 году такие города, как Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск и Новочеркасск, были включены в рейтинг городов России с самым грязным воздухом.