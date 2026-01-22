В Ростове ввели режим повышенной готовности для городских служб из-за метели и гололеда

Фото: Дондей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении режима повышенной готовности для городских служб в связи с надвигающейся непогодой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки Ростовскую область накроет серия неблагоприятных погодных явлений. С 23 по 26 января ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночное время до -20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра и гололедица. Кроме того, прогнозируется понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок.В связи с этим режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб вступит в силу сегодня, 22 января, с 18:00 и продлится до 12:00 27 января. В этот период все профильные службы будут работать в усиленном режиме, обеспечивая оперативное реагирование на возможные аварийные ситуации и ликвидацию последствий непогоды.Администрация города обращается к жителям и гостям Ростова-на-Дону с настоятельной рекомендацией соблюдать повышенную осторожность. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости. Пешеходам следует избегать нахождения вблизи хлипких конструкций, линий электропередач и деревьев, а также уделять повышенное внимание передвижению по тротуарам из-за гололедицы.В случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам 112 или 101.