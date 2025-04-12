Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Новошахтинска и Красного Сулина остались без воды из-за аварии

Жители Новошахтинска и Красного Сулина остались без воды из-за аварии
Ночью 12 апреля в Ростовской области произошло массовое отключение воды. С неудобствами столкнулись сотни жителей Новошахтинска и Красного Сулина.

Коммунальная авария случилась около 03:00 на насосной станции 1-го подъема очистных сооружений «Водострой». Специалисты завершили ремонт около 10:00.

Как сообщила министр ЖКХ по Ростовской области Антонина Пшеничная, через два часа после заполнения резервуаров вода вернется в дома Новошахтинска и Красного Сулина.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.