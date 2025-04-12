Жители Новошахтинска и Красного Сулина остались без воды из-за аварии
Ночью 12 апреля в Ростовской области произошло массовое отключение воды. С неудобствами столкнулись сотни жителей Новошахтинска и Красного Сулина.
Коммунальная авария случилась около 03:00 на насосной станции 1-го подъема очистных сооружений «Водострой». Специалисты завершили ремонт около 10:00.
Как сообщила министр ЖКХ по Ростовской области Антонина Пшеничная, через два часа после заполнения резервуаров вода вернется в дома Новошахтинска и Красного Сулина.