Жители Ростова-на-Дону запечатлели обледеневший Дон

Жители Ростова-на-Дону запечатлели обледеневший Дон. Яркие кадры природного явления опубликовали в социальных сетях 22 января.

С приходом морозов в донскую столицу наступила снежная и холодная погода, что для южного города является редким событием. В конце января температура воздуха опускалась до -6 до -15 градусов. Эти погодные условия повлияли на состояние реки Дон.

Река покрылась коркой льда, что создало впечатляющую зимнюю картину, сотворенную самой природой.
Фото: Дондей
