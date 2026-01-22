Жители Ростова-на-Дону запечатлели обледеневший Дон
Жители Ростова-на-Дону запечатлели обледеневший Дон. Яркие кадры природного явления опубликовали в социальных сетях 22 января.
С приходом морозов в донскую столицу наступила снежная и холодная погода, что для южного города является редким событием. В конце января температура воздуха опускалась до -6 до -15 градусов. Эти погодные условия повлияли на состояние реки Дон.
Река покрылась коркой льда, что создало впечатляющую зимнюю картину, сотворенную самой природой.