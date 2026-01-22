«Звездный форт» в Ростовской области: ровно 295 лет назад построили Аннинскую крепость

Фото: Яндекс.Карты, соцсети

Ровно 295 лет назад, 22 января 1731 года, на Донской земле была возведена Аннинская крепость, ставшая важным стратегическим пунктом в истории России. Расположенная в 35 километрах от Ростова-на-Дону и в непосредственной близости от Старочеркасска, эта крепость привлекает внимание своей необычной шестиугольной формой с выдающимися фортами.Строительство Аннинской крепости началось в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны, в честь которой она и получила свое название. Крупный форпост был возведен на Васильевских буграх, у ерика Васильева, для защиты южных рубежей России в период подготовки и ведения русско-турецкой войны 1735-1739 годов. В те годы крепость служила опорным пунктом для российской армии.Конструкция крепости представляла собой круг неправильной формы с шестью бастионами, выдающимися вперед. Земляные валы высотой около 6 метров служили основанием для размещения батарей. Перед валом располагался глубокий ров, а для усиления обороны были возведены редуты. Северные, юго-восточные и юго-западные ворота были дополнительно укреплены равелинами. Общая протяженность крепостных валов превышала 2 километра.На протяжении 30 лет Аннинская крепость являлась самой южной крепостью Российской империи, сыграв значимую роль в освобождении Азова от турок. Важной функцией крепости был и контроль над казачьим войском Донским.Со временем, в связи с заболоченностью местности и удаленностью от Азовского моря, стратегическое значение крепости уменьшилось. Впоследствии на ее территории возникли лесная биржа и ярмарка. В 19-м веке здесь даже располагался лепрозорий для лечения казаков, больных проказой.Сегодня Аннинская крепость является наиболее хорошо сохранившейся земляной крепостью 18-го века на юге России и признана памятником военно-инженерного зодчества. Несмотря на то, что от самой крепости остались лишь земляные валы, остатки фортификационных сооружений являются филиалом Старочеркасского музея-заповедника и признаны объектом культурного наследия федерального значения.