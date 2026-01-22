Ростовские ветеринары спасли псу раздробленную на кусочки лапу после ДТП

Фото: Юлия Адимова

Врачи-ветеринары из Ростовской области совершили настоящее чудо, вернув к полноценной жизни старенького пса, пострадавшего в автомобильной аварии. О трогательной истории спасения сообщила порталу DonDay Юлия Адимова, владелица приюта для бездомных животных из города Сальска.В первых числах января неравнодушные жители Сальского района обнаружили на обочине дороги в жуткий холод и проливной дождь старого пса. Животное, едва державшееся на ногах, было доставлено в приют к Юлии. Пса назвали Малышом. После осмотра в ветеринарной клинике выяснилось, что у собаки раздроблена бедренная кость.Диагноз был неутешительным: перелом, раздроблена полностью бедренная кость, нужна операция. Врач сразу предупредил о риске ампутации, так как случай очень сложный.Операция, проведенная 21 января, длилась несколько часов. К счастью, команде ветеринаров удалось собрать раздробленную на мельчайшие осколки кость.- Врач-волшебник собрал лапку, поставил спицу, дренаж, - делится радостью Юлия. - Прогноз благоприятный – все должно срастись!После операции одна лапка Малыша станет немного короче, но это незначительная плата за возможность снова бегать на всех четырех. Сейчас Малышу предстоит длительный период восстановления и реабилитации.Юлия Адимова надеется, что после выздоровления Малышу повезет обрести любящую семью и дом, где о нем будут заботиться.