Жителям ЛНР и ДНР рассказали, как записать детей в школы Ростовской области

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Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших в Ростовскую область, рассказали, как записать детей в школы. О необходимых процедурах сообщил первый замминистра общего и профессионального образования донского региона Андрей Фатеев.В первую очередь детям нужно пройти медобследование, закупить учебники, подготовиться к соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований области. Из документов понадобится только свидетельство о рождении, меддокументы и документы родителей. В это же время в учебные графики и план школ вносятся изменения, исходя из специфики предметов, которые изучали школьники Донбасса.- Мы знаем всех ребят, которые прибыли в Ростовскую область, работаем сейчас с их родителями, получаем заявления. По последним данным, поступило уже более 400 заявлений, - прокомментировал Андрей Фатеев.За сутки число муниципалитетов, в которых есть дети, сократилось с 33 до 25. Это связано с переездами - людей несколько раз перемещали из одного ПВР в другой. Поэтому остальные родители пока выбирают школу, в которую переведут их детей. Донское Минобразования предлагает несколько вариантов, расположенных ближе всего к пунктам временного размещения беженцев. Андрей Фатеев предполагает, что большинство родителей захотят начать обучение со следующей недели. Это время необходимо для подготовки.Сами школы уже готовы. Преподавателей, по словам замминистра, достаточно. Кроме того, на Дону уже был подобный опыт обучения. Единственные сложности заключаются в корректировках учебного плана, но эта нагрузка организационная. Из-за неблагоприятной эпидситуации школы региона работают в гибридном режиме. При заболевании детей классы отправляются на дистанционное обучение. Аналогичную систему будут использовать и после пополнения классов ребятами из ДНР и ЛНР.