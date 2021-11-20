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Жителя Ростовской области будут судить за убийство приятеля из пистолета ТТ

Жителя Ростовской области будут судить за убийство приятеля из пистолета ТТ
В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, застреливший приятеля из ТТ. 47-летний Александр Т. оказался на скамье подсудимых за убийство и незаконное хранение оружия.

Напомним, происшествие случилось в селе Литвиновка Белокалитвинского района в конце ноября прошлого года. Ситуация стандартная: двое мужчин напились и поскандалили. У Александра дома был пистолет Тульский Токарева. С помощью него мужчина решил конфликт. Одним выстрелом в голову он застрелил приятеля.

– Расследование уголовного дела завершено, - прокомментировал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. – Дело передали в Белокалитвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Если вину Александра докажут в суде, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: news.1777.ru.
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