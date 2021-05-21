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Дончанина будут судить за покушение на убийство собутыльников

Дончанина будут судить за покушение на убийство собутыльников
Белокалитвинский городской суд приступит к рассмотрению дела в отношении Виктора Б., обвиняемого в покушении на убийство двух лиц. Мужчина едва не зарезал своих знакомых.

Само происшествие случилось в феврале 2021 года. К мужчине, проживающему в хуторе Нижнесеребряковском, приехали незваные гости – двое собутыльников. В тот вечер хозяин хорошенько выпил и не ждал никого. Когда назойливые товарищи начали требовать продолжения банкета, он в пьяном угаре накинулся на одного из них с ножом.

Когда жертва упала на пол и, как показалось Виктору, перестала подавать признаки жизни, злоумышленник принялся за второго гостя. Мужчина едва вырвался, добежал до машины, которая была припаркована за двором, и попытался уехать. Но разъяренный хозяин разрезал покрышки транспортного средства, достал его из салона и, прижав коленом к земле, стал бить ножом в разные части тела.

Мужчинам чудом удалось уцелеть. После ЧП на Виктора завели уголовное дело. Как рассказал помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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