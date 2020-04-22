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Жителя Ростовской области будут судить за убийство и сожжение тела бывшей сожительницы

Жителя Ростовской области будут судить за убийство и сожжение тела бывшей сожительницы
В Волгодонске в суд передано уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы.

По версии следствия, в марте 2019 года мужчина приехал домой к экс-возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Мирной беседы не получилось, молодые люди стали ругаться. Во время ссоры волгодончанин набросился на женщину и стал избивать. Сначала он бил её руками по голове, а затем задушил. Чтобы скрыть преступление, мужчина перенёс тело в ванную комнату, где облил бензином и поджёг.

После убийства он забрал сумочку своей жертвы, где были деньги, банковские карты и мобильный телефон.
- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Кража» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - По ходатайству следователя суд поместил обвиняемого под стражу на время следствия.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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