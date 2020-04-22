Жителя Ростовской области будут судить за убийство и сожжение тела бывшей сожительницы

В Волгодонске в суд передано уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы.По версии следствия, в марте 2019 года мужчина приехал домой к экс-возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Мирной беседы не получилось, молодые люди стали ругаться. Во время ссоры волгодончанин набросился на женщину и стал избивать. Сначала он бил её руками по голове, а затем задушил. Чтобы скрыть преступление, мужчина перенёс тело в ванную комнату, где облил бензином и поджёг.После убийства он забрал сумочку своей жертвы, где были деньги, банковские карты и мобильный телефон.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.