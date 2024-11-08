В Белой Калитве организовали одиночный пикет и требуют остановить беспредел в парке Маяковского

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8 ноября утром жительница Белой Калитвы вышла на одиночный пикет, чтобы обратить внимание на проблемы благоустройства города. Наталья К. стоит на улице Чернышевского с табличкой «Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского».В 2021 году было выделено 300 миллионов рублей на улучшение парка. Планировалось возвести новую сцену с трибунами, установить посты охраны, ограждение, тротуары, дорожки, а также провести освещение и озеленение. Проект включал зоны отдыха, детские площадки, маршруты для конных прогулок и катания на квадроциклах, а также обновление зоопарка и пруда. Ожидалось, что все работы завершат к концу 2023 года.Жители были огорчены, когда спустя три года в парке лишь уложили плитку и вырубили множество деревьев.- Гуляли здесь несколько лет назад, парк был замечательный, понравился. Но его нет уже два или три года. Деревья спилили, всё разворотили. Видели ролик: глава этого района и делегация ходят довольные работой — плитку там положили, - написали горожане.После изменений в правительстве и назначения Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области жители решили действовать. Горожане хотят обратить внимание нового руководителя региона на проблемы своего города.Пока не известно, как отреагирует глава Белокалитвинской администрации и дойдёт ли эта новость до Юрия Слюсаря.