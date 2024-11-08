В Белой Калитве организовали одиночный пикет и требуют остановить беспредел в парке Маяковского
8 ноября утром жительница Белой Калитвы вышла на одиночный пикет, чтобы обратить внимание на проблемы благоустройства города. Наталья К. стоит на улице Чернышевского с табличкой «Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского».
В 2021 году было выделено 300 миллионов рублей на улучшение парка. Планировалось возвести новую сцену с трибунами, установить посты охраны, ограждение, тротуары, дорожки, а также провести освещение и озеленение. Проект включал зоны отдыха, детские площадки, маршруты для конных прогулок и катания на квадроциклах, а также обновление зоопарка и пруда. Ожидалось, что все работы завершат к концу 2023 года.
Жители были огорчены, когда спустя три года в парке лишь уложили плитку и вырубили множество деревьев.
- Гуляли здесь несколько лет назад, парк был замечательный, понравился. Но его нет уже два или три года. Деревья спилили, всё разворотили. Видели ролик: глава этого района и делегация ходят довольные работой — плитку там положили, - написали горожане.
После изменений в правительстве и назначения Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области жители решили действовать. Горожане хотят обратить внимание нового руководителя региона на проблемы своего города.
Пока не известно, как отреагирует глава Белокалитвинской администрации и дойдёт ли эта новость до Юрия Слюсаря.