Администрация Белокалитвинского района пообещала сдать парк Маяковского до конца года

Фото: "Яндекс. Карты" парк имени Маяковского в Белой Калитве

После публикации Donday о жительнице Белой Калитвы, вышедшей на одиночный пикет, власти Белокалитвинского района решили высказаться по этому поводу. В мэрии Белокалитвинского района сообщили, что планируют завершить благоустройство парка имени Маяковского до конца текущего года. Об этом сообщила глава района Ольга Мельникова.По словам Ольги Мельниковой, срок сдачи объекта был перенесён на год из-за некачественной работы подрядной организации, занимавшейся ремонтными работами.- В настоящее время работы по благоустройству ведутся новым подрядчиком в соответствии с графиком. Техническая готовность составляет 78,3%. Ввод парка в эксплуатацию планируется до конца текущего года, — отметила глава Белокалитвинского района.Напомним, утром 8 ноября жительница города Наталья К. пришла к администрации района с табличкой: «Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского». Так она хотела привлечь внимание временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.Люди ждут открытия благоустроенного парка, который, как обещали власти, будет оснащён освещением, прудом, детскими площадками, зонами для отдыха, конных прогулок и катания на квадроциклах. Также в парке появится сцена с трибунами. На эти цели было выделено 300 миллионов рублей.Ольга Мельникова сообщила, что благоустройство парка почти завершено. Однако пока жители могут увидеть только несколько не самых надёжных лавочек, тротуарную плитку и вырубленные деревья.