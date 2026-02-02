Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на воду с илом из-под крана
Жители нескольких домов на Левенцовке в Ростове пожаловались на зеленую воду, которая пошла из их домашних кранов 2 февраля. Фотографиями жители поделились в соцсетях.
На снимках видно, что из крана бежит жидкость с песком, грязью и илом. От этого вода приобретает характерный зеленоватый оттенок.
С этой проблемой столкнулись ростовчане из нескольких домов на Еременко, Жданова, Еляна,Ткачева.
По словам ростовчан, обращения в ресурсоснабжающую компанию ничего не дают. Местные н знают, что делать, и просят власти обратить внимание н их беду.