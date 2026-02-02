Новости
Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на воду с илом из-под крана

Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на воду с илом из-под крана


Жители нескольких домов на Левенцовке в Ростове пожаловались на зеленую воду, которая пошла из их домашних кранов 2 февраля. Фотографиями жители поделились в соцсетях.

На снимках видно, что из крана бежит жидкость с песком, грязью и илом. От этого вода приобретает характерный зеленоватый оттенок.

С этой проблемой столкнулись ростовчане из нескольких домов на Еременко, Жданова, Еляна,Ткачева.

— В течение всего дня вода грязная уже третий день. Не успеваешь мыть ванну, как появляются черные сгустки. — говорят жители. — И уже две недели нет горячей воды! Управляющая компания игнорирует проблему, куда обращаться — непонятно.

По словам ростовчан, обращения в ресурсоснабжающую компанию ничего не дают. Местные н знают, что делать, и просят власти обратить внимание н их беду.
Фото: соцсети
