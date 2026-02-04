В Ростове микрорайон Каменка снова сковали пробки из-за последствий снегопада

Фото: Яндекс.Карты

Микрорайон Каменка в Ростове-на-Дону вновь столкнулся с серьезными транспортными проблемами. Об этом активно сообщают местные жители в социальных сетях, констатируя повторение ситуации, наблюдавшейся 3 февраля, после сильного снегопада.Напомним, что вчерашние осадки парализовали движение по всему городу, спровоцировав многокилометровые пробки. Утро 4 февраля не стало исключением. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", к 8:50 уровень заторов в донской столице достиг 8 баллов.Наиболее проблемной зоной вновь оказалась Каменка. Водители сообщают о напряженной ситуации на улице Шеболдаева, где, по их словам, наблюдается сильный гололед и некачественная уборка снега.Замедленное движение и пробки зафиксированы на следующих улицах: Шеболдаева, Стадионная, Немировича-Данченко, Ашхабадский переулок, Вавилова, 56-й Армии.Автомобилисты отмечают, что ключевой проблемой является крутой подъем по направлению от РИИЖТа к Комсомольской площади. Крупногабаритный транспорт, не справляясь с обледенелой дорогой, буксует и застревает, блокируя движение и усугубляя и без того сложную транспортную ситуацию. Жители надеются на оперативное вмешательство коммунальных служб для решения проблемы.