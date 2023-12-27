В Ростове коммунальщики после работ на Зорге бросили незарытую яму

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В Ростове-на-Дону коммунальщики оставили незарытую яму после прокладки трубы. Свою жалобу горожане опубликовали 27 декабря в соцсетях.По словам очевидцев, коммунальщики выкопали траншею во дворе на Зорге, неподалеку от дома № 8/2. Там специалисты проложили трубу и засыпали ее песком. После проведения всех работ в асфальте появился ров. Каждый день водители рискуют повредить свои авто.- Легковушки не все могут преодолеть этот ров и периодически ложатся на «пузо», - добавили ростовчане.Вероятно, после поломки авто на ремонт транспорта придется крупно потратиться. Местные жители даже перегородили пробоину крупными ветвями в качестве предупреждения для водителей.Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в управление ЖКХ или районную администрацию.