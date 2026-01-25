В Таганроге ликвидирован крупный пожар на Мариупольском шоссе

Фото: соцсети

В ночь на 25 января в Таганроге произошел крупный пожар в районе Мариупольского шоссе. Как сообщили в областном управлении МЧС России, возгорание возникло по адресу Мариупольское шоссе, 15 А.Очевидцы сообщают, что их разбудил яркий свет от пламени, охватившего территорию гаражей. В результате пожара часть жителей прибрежной зоны столкнулась с кратковременными перебоями в электроснабжении.На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. В ликвидации возгорания были задействованы 19 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров.Пожарным удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание спустя пять часов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.