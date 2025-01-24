Жители Суворовского жалуются на вздутую плитку в новостройке
В Ростове жители новостройки в микрорайоне Суворовском жалуются на качество новостройки. Об этом сообщает Donday.
Жильцы дома № 17 на улице Андреева жалуются на вздутие плитки в подъезде, которое началось два месяца назад.
По словам одного из жильцов, Александра Ч., плитка поднимается, трескается и даже разрушается из-за образовавшихся пустот. Он отмечает, что дом построен около пяти лет назад.
Кроме того, люди сталкиваются с протекающими балконами. Во время дождей в квартирах образуются настоящие реки. Управляющая компания утверждает, что это норма, объясняя проблемы сильными ветрами и усадкой дома.