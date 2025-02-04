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Жители Суворовского не могут уехать на работу из-за непогоды

Жители Суворовского не могут уехать на работу из-за непогоды

Жители Суворовского района уже более часа не могут выехать на работу из-за сильного снегопада, о чем они сообщили в социальных сетях 4 февраля.

Стоит напомнить, что в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. Согласно данным синоптиков, снегопады будут продолжаться в донском регионе до 7 февраля.

Сотни людей в Ростове стоят в пробках, вызванных плохими погодными условиями. Местные жители говорят, что автобусы застряли в сугробах. Транспорт буксует и не может продолжить движение.

- Видимо, сегодня я не успею на работу, - сообщает один из очевидцев.
Фото: Яндекс.Карты
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