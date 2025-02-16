Жители СНТ в Аксайском районе написали коллективную жалобу в СК
Жители нескольких садоводческих товариществ в Аксайском районе собрались 15 февраля у ДК «Ростсельмаш», чтобы подготовить совместную жалобу в правоохранительные органы. По информации жильцов, председатель их СНТ был избран неправомерно.
СНТ «Ростсельмашевец-2», занимающее 427 гектаров в Ростовской области, насчитывает около 5 тысяч участков. Местные жители утверждают, что сталкиваются с постоянными нарушениями их прав со стороны руководства.
По информации жильцов, председатель был избран неправомерно, и их мнение не учитывается при важнейших решениях. Более того, они вынуждены платить взносы, которые не идут на улучшение условий, а используются для личных нужд председателя.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди составили жалобу на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.
Ранее DonDay сообщало, что в Аксайском районе электричество отключают на длительные периоды, что особенно осложняется в холодное время года. Администрация, в ответ на критику, рекомендовала жильцам решать свои трудности самостоятельно.