В Новошахтинске на полном ходу столкнулись «Газель» и легковушка

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В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль. Очевидцы происшествия поделились видеозаписями в социальных сетях.Авария случилась 19 февраля в Новошахтинске около 11 часов утра. Свидетели на улице Харьковской отметили, что «ГАЗель» врезалась в «Ладу Гранту». Судя по представленной записи, легковой автомобиль получил серьёзные повреждения: капот искривлён, а передняя часть автомобиля находится в крайне плохом состоянии. От сильного удара машины разбросало в разные стороны.По информации, предоставленной Государственной автоинспекцией Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.