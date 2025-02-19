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В Новошахтинске на полном ходу столкнулись «Газель» и легковушка

В Новошахтинске на полном ходу столкнулись «Газель» и легковушка
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль. Очевидцы происшествия поделились видеозаписями в социальных сетях.

Авария случилась 19 февраля в Новошахтинске около 11 часов утра. Свидетели на улице Харьковской отметили, что «ГАЗель» врезалась в «Ладу Гранту». Судя по представленной записи, легковой автомобиль получил серьёзные повреждения: капот искривлён, а передняя часть автомобиля находится в крайне плохом состоянии. От сильного удара машины разбросало в разные стороны.

По информации, предоставленной Государственной автоинспекцией Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.
Фото: соцсети
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